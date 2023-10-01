Воронеж, 1 октября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги обыграл на своём поле «Сочи». Игра завершилась со счётом 2:0.

Виталий Невар/РИА Новости Игрок ФК «Факел» Евгений Марков

Голы в составе воронежской команды забили Евгений Марков и Вячеслав Якимов.

После этой победы «Факел» покинул последнее место в турнирной таблице розыгрыша. Сейчас воронежская команда с восемью очками после десяти встреч располагается в зоне переходных игр, на 14-й позиции.

На последнее место в таблице переместился соперник «Факела» по матчу 10-го тура. В активе «Сочи» лишь шесть очков.

Следующую игру «Факел» проведёт против «Динамо» в Москве. Сочинская команда на своём поле примет петербургский «Зенит». Игры состоятся 7 и 8 октября.

Как сообщалось ранее, в других матчах 10-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА в Москве переиграл калининградскую «Балтику» (1:0), «Краснодар» одержал победу на выезде над казанским «Рубином» (2:0), «Оренбург» на своём поле обыграл петербургский «Зенит» (3:1), «Локомотив» в Москве выиграл у «Пари Нижний Новгород» (1:0), а «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» 2:2.

Также в рамках 10-го тура самарские «Крылья Советов» на своём поле примут московский «Спартак», а «Ахмат» в Грозном сыграет со столичным «Динамо».