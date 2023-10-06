Москва, 6 октября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, входящий в состав Объединённой авиастроительной корпорации, где проверил ход выполнения гособоронзаказа. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

На предприятии осуществляют серийное производство, модернизацию и ремонт истребителей-бомбардировщиков Су-34. Шойгу ознакомился с работой лётно-испытательной станции и побывал в цехе окончательной сборки.

Министр обороны поручил руководству завода нарастить темпы выпуска востребованной продукции.

«Эта машина ― основная рабочая лошадь, у них по четыре, по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться»,― сказал генерал армии.

На совещании с руководством предприятия и профильных органов военного управления, которое Шойгу провёл по итогам посещения завода, глава Минобороны подчеркнул, что вопрос оснащения Вооружённых сил России перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре внимания ведомства.

По его словам, в текущем году работа по поставкам новых самолётов Су-34 в войсках и доработке уже эксплуатирующихся идёт в соответствии с графиками.

«Кроме того, у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году нет», ― констатировал Шойгу.