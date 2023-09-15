Москва, 15 сентября, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Фронтовые бомбардировщики Су-34 снабдили крылатыми ракетами большой дальности (КРБД). Они уже прошли испытания в ходе спецоперации на Украине. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34

Отмечается, что ранее на этих самолётах такие ракеты не использовались, в одном комплекте не применялись.

«Новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолёта. Например, Су-34 как носители КРБД могут понадобиться в случае конфликта со странами блока НАТО», — пояснил источник.

Су-34 может наносить удары по украинским объектам фугасными бомбами УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Экипаж состоит из двух человек и может нести до восьми тонн вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Су-34 стали ещё большей угрозой для Украины и НАТО. Об этом 6 сентября написал военный аналитик Драго Босник.

Размещение гиперзвуковых ракет на Су-34 не несёт для врагов России ничего хорошего, так как из-за этого количество способных нести «Кинжалы» самолётов выросло в пять раз.

Такое решение военного руководства России будет иметь значительные последствия как для Украины, так и для стратегических направлений, включая Европу и Ближний Восток.

Решение президента России Владимира Путина оснастить гиперзвуковыми ракетами Су-34 позволит российским войскам расширить возможности в зоне СВО. Автор статьи отметил, что Су-34 имеет самый большой боевой радиус в мире.