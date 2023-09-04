Москва, 5 сентября, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина вооружить самолёты Су-34 гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» позволит российским Вооружённым силам расширить свои возможности в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 4 сентября сообщило издание Military Watch.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета Кинжал

«Российские ВВС впервые применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет. Это расширит возможности применения этих самолётов… Интеграция «Кинжала» с Су-34 повлияет на ход боевых действий на Украине», — говорится в материале.

Автор публикации также напомнил, что многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 обладает самым большим боевым радиусом в мире, а также способен нести тяжёлое вооружение и грузы на дальние расстояния.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 4 сентября многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе проведения СВО. В Министерстве обороны добавили, что первый экипаж, который успешно выполнил эту задачу, был представлен к государственным наградам.