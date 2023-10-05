Краснодар, 5 октября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Европа ввела санкции против России, так как была вынуждена последовать за США. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Европа ввела санкции против России, так как была вынуждена последовать за своим американским сувереном», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что Европа ввела антироссийские санкции вынужденно, себе во вред. Как уточнил Путин, это привело к тому, что конкурентоспособность европейской экономики упала. Российский лидер напомнил, что большую часть энергоносителей Европа теперь закупает в США на 30% дороже.

При этом, как отметил президент, конкурентоспособность США выросла, также как и у стран Азии, куда Россия начала продавать нефть со скидкой.

В июне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал санкционную политику ЕС, указав на то, что многочисленные рестрикции в отношении России не смогли ни поставить её на колени, ни добиться урегулирования ситуации на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров в феврале охарактеризовал отношения США с Евросоюзом как «гегемона и вассалов». Дипломат отметил, что США пребывают в состоянии, при котором они материально больше, чем другие страны. По словам Лаврова, Вашингтон лишь выигрывает от конфликта на Украине.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с корреспонденту ИА Регнум заявил, что Германия в какой-то момент перестанет быть первой экономикой ЕС, и в этом свою роль сыграет отказ от поставок российских энергоресурсов.