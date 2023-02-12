Москва, 12 февраля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Отношения Европейского союза и США, привлекающих сообщество для поддержки Киева, — это отношения гегемона и вассалов. Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном», посвященного теме «Россия и мир», которое обнародовано на сайте МИД РФ.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Соединённые Штаты бросают Евросоюз на всемерную поддержку Украины. Все бремя этой поддержки (экономической, финансовой) легло на плечи Евросоюза. О какой-то дружбе говорить сложно. Это отношения гегемона и вассалов», — сказал он.

Также глава МИД РФ указал, что в данный момент США пребывают в состоянии, при котором они материально больше, чем другие страны, выигрывают от запланированного ими, при этом реализуя войну против России «через украинский режим».

Кроме того, Лавров указал, что «фирменным знаком» политики Вашингтона является линия на подчинение и подавление, а не на дружбу с другими странами.

«Даже с союзниками в Европе у США нет никакой дружбы. Это «подавление» и подчинение. Евросоюз попытался какое-то время назад сказать, что хочет быть самостоятельным игроком, иметь суверенитет, суверенную стратегическую автономию. Им сказали: «Не надо». И про стратегическую автономию никто больше не разговаривает», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ни у Соединённых Штатов, ни у их союзников из числа стран Запада не имеется никакого уважения к принципу равноправия.