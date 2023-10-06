Москва, 6 октября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден не мог публично назвать истинной цели помощи Вашингтона Киеву, потому что до конца не осознаёт её, а хочет лишь истощения России, о чём было бы неправильно объявлять публично. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Джо Байден допустил две ошибки, пытаясь противостоять России в конфликте на Украине. По словам офицера, американский лидер просчитался, когда не назвал конечную цель поддержки Украины, что в итоге привело ко второму промаху — отсутствию последовательной политики.

По мнению политолога Журавлёва, Байден не называл истинную цель помощи Вашингтона Киеву по нескольким причинам. Во-первых, американский лидер в силу своего преклонного возраста может многое забывать или не осознавать.

«Американские политики решают свои проблемы, продвигают свои интересы, но делают это за счёт украинцев, которые, по их мнению, погибают ради великой цели — истощения России во всех смыслах. Другой вопрос — насколько цель понимает сам Байден. Но тут вопрос скорее риторический, чем политический», — отметил Журавлёв.

И во-вторых, если бы президент США огласил такую цель публично — что помощь Украине оказывается для ослабления России и истощения её мощи, то мировая общественность, в том числе в Европе, не смогла бы поддержать действия Белого дома. При этом, политолог считает, что есть гораздо более серьёзная ошибка политической элиты США.

«Им очень хочется победить Россию, но с другой стороны не хочется вступать в прямую конфронтацию. Они же применяют логику — мы русских победим через дураков-украинцев. И политика даже не столько последовательна или нет, тут проблема и ошибка в другом — им хочется многого добиться, но ничего не делая и оставаясь в стороне. А так не бывает и не получится», — указал политолог.

По его мнению, неслучайно внутри американских политических кругов сейчас происходит серьёзный раскол. Он свидетельствует о том, что нет единения и общего понимания истинных задач продолжения такой масштабной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. После этого вся дальнейшая военная помощь США на Украину оказалась в подвешенном состоянии, и теперь нарастающий американский политический хаос грозит Киеву срывом финансовой помощи и передачи оружия. Обеспокоенность по поводу продолжения оказания помощи Киеву возникла и среди представителей украинских властей.

В свою очередь историк Хэл Брэндс в статье для Bloomberg написал, что из-за сокращения поддержки со стороны США Украина может оказаться в патовой ситуации и даже начать просить мира на невыгодных для себя условиях. Брэндс уточнил, что в конфликте, в котором самое большое значение у артиллерии, нехватка оружия и боеприпасов у ВСУ сразу отразится на ситуации в зоне боевых действий.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники написало, что госдепартамент и министерство обороны США придерживаются различных точек зрения на тему поставок оружия Украине. Госдеп изучает возможности поставок нового вида оружия Киеву, а тактика Пентагона более осторожна, потребности ВСУ рассматриваются с учётом расширения конфликта.

Американский предприниматель Илон Маск в октябре выступил против политики США, предусматривающей чрезмерное финансирование Украины. Он заявил, что потребности США должны находиться в приоритете.