Вашингтон, 4 октября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск против политики США, предусматривающей чрезмерное финансирование Украины. Об этом он заявил 4 октября в соцсети X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Бизнесмен прокомментировал пост журналиста Гленна Гринвальда, написавшего, что спонсирование Киева для американских властей стало важней нужд жителей США.

«Я согласен с поддержкой Киева (и оказываю её), но потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете», — заявил Маск.

Как сообщало ИА Регнум, Маск 2 октября высмеял украинского лидера Владимира Зеленского, опубликовав его лицо на картинке с мемом «страдающий человек». Бизнесмен написал, что так выглядит глава Украины, если в течение пяти минут не попросил миллиарда долларов. В Киеве в ответ обвинили Маска в работе на российскую пропаганду.

Вопрос о финансировании Украины стал предметом споров в нижней палате Конгресса США. Часть республиканцев выступили против затрат на помощь Киеву. Член палаты общин Марджори Тейлор Грин 19 августа потребовала направить деньги на борьбу с бездомностью, достигшей в США рекордных показателей. 12 её коллег 12 августа потребовали от президента Джо Байдена отозвать запрос о выделении на помощь Украине $24 млрд.

Споры о помощи Киеву едва не привели к шатдауну — прекращению финансирования государственных программ из-за отсутствия утвержденного госбюджета. Это могло произойти, если бы до 1 октября в США не приняли основной финансовый документ. Чтобы избежать шатдауна, пришлось принимать бюджет на 45 дней, в которыйне включили помощь Украине. Документ подписали только 30 сентября.

Сами США испытывают сейчас серьезные трудности с финансированием социальных программ, часть из них урезана, что уже привело к росту показателей бедности. Однако администрация Байдена предпочитает тратить бюджетные средства не на своих граждан, а на вороватых украинских чиновников и поддержание жизнеспособности киевского режима.