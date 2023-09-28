Вашингтон, 28 сентября, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Госдепартамент и министерство обороны США придерживаются различных точек зрения на тему поставок оружия Украине, написало 27 сентября американское издание Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

В публикации говорится, что Госдеп изучает возможности поставок нового вида оружия Киеву. Тактика Пентагона более осторожна, потребности ВСУ рассматриваются с учётом расширения конфликта.

По словам собеседника газеты, в минобороны оценивают аргументы в пользу каждого решения по вооружениям, поскольку ответственность ложится на них.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что украинская армия не сможет продолжать военные действия без поддержки США и будет вынуждена капитулировать. Такой сценарий развития событий вполне вероятен, так как Конгресс США до сих пор не одобрил новый пакет помощи из-за разногласий.

В таких условиях, полагает Соскин, лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому нужно задуматься о принятии серьёзных решений, включая отмену военного положения на Украине, поскольку без оружия и денег ВСУ не смогу наступать.

США не хочет, чтобы украинские военнослужащие имели на вооружении самые современные машины, поскольку их легко смогут перехватить российские военные. По этой причине Украине передают устаревшие модели вооружения, констатировал капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.