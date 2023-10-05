Вашингтон, 5 октября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Из-за сокращения поддержки со стороны США Украина может оказаться в патовой ситуации и даже начать просить мира на невыгодных для себя условиях. Такое мнение 5 октября высказал историк Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Даже при самом благоприятном исходе «самоустранение» Соединённых Штатов [от помощи Киеву] поставит Украину в патовую ситуацию. А в худшем случае оно повлечёт за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придётся запросить мира на невыгодных условиях», — написал он.

Другие западные государства попытаются восполнить недостаток помощи Украине, однако если предоставить больше денег они способны, то их арсеналов не хватит для обеспечения нужд украинской армии до 2025 года, отметил эксперт.

Брэндс уточнил, что конфликте, в котором самое большое значение у артиллерии, нехватка оружия и боеприпасов у ВСУ сразу отразится на ситуации в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 1 октябряподписал закон, который ранее одобрил Конгресс, позволяющий продолжить финансирование работы федерального правительства на 45 дней. В этом документе не выделено средств для нового финансирования Украины.

Газета Politico 4 октября написала, что представители Киева в частных беседах после отставки спикера палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти говорят о крайней обеспокоенности в вопросе о дальнейшем оказании помощи США Украине. Журналисты издания отметили, что украинские власти в публичных заявлениях пытаются принизить влияние политического кризиса в США, однако в частных беседах выказывают страх и замешательство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что отсутствие помощи Украине в бюджете США — это временное решение. Представитель Кремля добавил, что Вашингтон продолжает сохранять вовлечённость в украинский конфликт.