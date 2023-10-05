Москва, 5 октября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В ближайшие годы государству для улучшения демографической ситуации нужно сделать акцент на поддержке молодёжи, чтобы побуждать их к рождению детей. Такое мнение высказала первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ещё в 2021 году президент России Владимир Путин охарактеризовал демографическую ситуацию в стране как чрезвычайную. Он призвал продумать меры поддержки семей, чтобы увеличить показатели рождаемости детей. Политические и общественные деятели поделились, что, по их мнению, нужно делать и какие создавать условия, чтобы демография вновь росла.

Депутат Буцкая отметила, что для возобновления роста рождаемости необходимо поддерживать как молодые, так и многодетные семьи и стимулировать родителей к рождению второго и последующих детей. Но сейчас наблюдается основная проблема, связанная с рождаемостью.

«Сейчас женщины, которые рожают детей, в основном 30—35 лет. Но тенденция такова, что этот возрастной тип женщин уже на исходе. Дальше будет больше тех, кто моложе, кто должен родить в свои 20 лет. Но при этом у нас нет выстроенной политики поддержки именно молодёжи», — поделилась Буцкая.

Поэтому депутат считает, что в ближайшие годы государству необходимо сделать акцент именно на этой возрастной группе и создать такие условия, чтобы у молодого поколения были желание и возможности для продолжения рода. При этом, как подчеркнула Буцкая, задача поддерживать большие многодетные семьи никуда не уходит. Более того, по мнению депутата, сейчас не хватает контролирующего демографическую ситуацию органа власти.

«Буквально одно слово, добавленное в название министерства — Министерство семьи, труда и социальной политики, — может радикально изменить ситуацию. Тогда у министерства появятся контрольные точки, за которыми надо следить: количество семей, браков, детей, рождённых в семьях. Пока нет кого-то одного главного, отвечающего за семью, всё остальное расплывается», — отметила депутат.

В свою очередь председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко согласился, что рождаемость необходимо повышать, поскольку показатели естественной прибыли населения в России продолжают снижаться с 2016 года. Рыбальченко отметил, что в 2022 году родилось минимальное количество детей в XXI веке — 1,3 млн.

«Падение рождаемости связано как с объективной ситуацией, так и с проблемами, с которыми сталкиваются семьи при реализации репродуктивных планов. Объективно численность женщин в активном репродуктивном возрасте 20-29 лет находится на историческом минимуме. Субъективные причины — это препятствия в рождении детей. В опросах лидируют материальные и жилищные трудности, с которыми сталкиваются семьи, а также неуверенность в завтрашнем дне», — рассказал Рыбальченко.

При этом председатель комиссии ОП РФ выразил уверенность, что эти показатели можно исправить. Путь к этому — в универсальных мерах поддержки многодетных семей и стимуляции к рождению третьего ребёнка. По его словам, это в первую очередь помощь в решении жилищных вопросов, создание условий льготной ипотеки и найма жилья. Рыбальченко отметил, что такой опыт уже демонстрирует Сахалинская область, установившая с 2011 года мировой рекорд по темпам роста рождаемости. Он выразил надежду, что такой опыт получит поддержку на федеральном уровне и в других регионах.

По мнению же известного российского социолога Иосифа Дискина, вокруг демографической проблемы накручено очень много мифологии. Он отметил, что раньше демографические показатели определяли экономическую и военную мощь государства. Кроме того, вопрос непосредственно связывали с денежной составляющей, что, как уже доказано, не является основополагающим фактором.

«Демографическая политика, реализованная в нашей стране за последние 20 лет, преодолела этот барьер. Меры поддержки семьи, изменившаяся политика ухода за детьми, которые остались без попечения родителей, материнский капитал привели к тому, что сегодня рождение ребёнка не является фактором, при котором семья становится резко беднее. Но сложился конфликт между карьерой, тем, что называется личностным ростом, и детьми», — поделился Дискин.

По его мнению, ключ к решению демографического кризиса лежит в идеологической плоскости и связан с изменениями представления о счастье.

«Счастье это карьера или счастье жить в полноценной семье с детьми? Идеальная семья — это полная семья, семья с детьми. Необходимо всеми силами, используя нравственные авторитеты, примеры многих наших селебрити, объяснять, что полное счастье — это тогда, когда это семья с детьми», — подчеркнул социолог.

При этом он призвал не ждать быстрых изменений в демографической ситуации страны. Как отметил Дискин, изменение социокультурных представлений всегда происходит медленно, но это реальный шанс изменения демографической ситуации.

30 сентября главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина отметила, что доля россиянок, отказавшихся от абортов, растёт. По её словам, статистика показала, что удалось сохранить 45 тыс. младенцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам президента России Владимира Путина, положение дел с рождаемостью в стране остаётся сложным, поэтому нужно принять дополнительные меры для перелома демографической ситуации. Также глава государства предложил выплачивать детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличивается.