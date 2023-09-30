Москва, 30 сентября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Доля россиянок, отказавшихся от абортов, растёт, сообщила 30 сентября главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина на международной медицинской научно-практической конференции «Аборт и здоровье женщины».

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В этом году, по нашей официальной статистике, это 22,4%. Это 45 тыс. сохранённых жизней. Это очень большое число», — сказала она.

Долгушина почеркнула, что безопасного аборта не бывает, эта процедура всегда влияет на женское здоровье. Даже если у женщины не случится физических проблем со здоровьем, аборт будет влиять на психологический статус.

Как передавало ИА Регнум, выступая 12 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), президент России Владимир Путин заявил, что преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно. Российский лидер добавил, что это связано с уровнем жизни, со многими приоритетами, которые возникают у семьи, у женщины детородного возраста. Многим вначале хочется получить образование, потом построить карьеру, поэтому первый ребёнок появляется под 30 лет, а второй даже не просматривается, пояснил Путин.

Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Синельников в беседе с ИА Регнум заявил, что материальные трудности — это не единственная проблема, из-за которой российские женщины не рожают детей.

По его словам, сложившаяся в России демографическая ситуация связана не только с уровнем жизни — например, в некоторых богатых западных странах ситуация с рождаемостью не лучше, чем в РФ, а в некоторых существенно хуже.