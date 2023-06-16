Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил выплачивать детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличивается. Об этом он заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Семья

«Предлагаю пособия на ребёнка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что господдержка должна служить именно помощью и дополнительным доходом, а не заменой зарплаты работающих родителей. Он также заметил, что в России планомерно расширяется соцподдержка жителей страны и, в частности, семей с детьми. Путин призвал изменить актуальную ситуацию, при которой параллельно с ростом дохода семьи снижаются или прекращаются соцвыплаты.

«Мы должны изменить такую ситуацию», — указал президент.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские семьи с маленькими детьми в 2023 году получили несколько новых мер поддержки от государства, среди которых оказались расширение возможностей по использованию маткапитала и новые условия «Семейной ипотеки». Так, выплаты предоставляются на каждого ребёнка до трёх лет. Уже 20 тысяч семей с маленькими детьми начали получать ежемесячную поддержку из средств маткапитала и более 200 семей оформили пособия на двух и более детей.