Москва, 5 октября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Талантливым футболистам Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно убегать из страны в европейские клубы, так как в России нет прогресса, заявил бывший игрок «Спартака» и сборной страны Егор Титов в интервью, опубликованном 5 октября Sport24.

Сергей Фадеичев/ТАСС Егор Титов

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса», — сказал он.

Титов заявил, что уровень чемпионата РПЛ упал после того, как из России уехали иностранные футболисты. Он не видит других возможностей развиваться.

Экс-игрок «Спартака» также не поддерживает переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Он отметил, что там, как и в Европе, есть страны, которые входят в антироссийскую коалицию, а потому, вероятно, откажутся участвовать в матчах с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) объявили об отстранении российских клубов и сборных всех возрастов от международных соревнований. Глава УЕФА Александер Чеферин в апреле 2023 года заявил, что это решение вряд ли изменится до завершения специальной военной операции на Украине.

В УЕФА 26 сентября предложили допустить к международным турнирам российские сборные, выступающие в возрастных группах до 17 лет. При этом им не планируют предоставить право использовать флаг или гимн России, а также любую другую национальную символику.

Футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы объявили, что будут бойкотировать все футбольные матчи с участием российских футболистов. 3 октября первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон извинился за заявление организации, отметив, что окончательное решение ещё не приняли.