Ньон, Швейцария, 5 апреля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Президент Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает, что до конца специальной военной операции будет сложно что-либо решить о возможном допуске российских клубов и сборных до международных соревнований и турниров.

Алексей Даничев/РИА Новости Александер Чеферин

«Это решение за исполнительным комитетом (УЕФА) в любом случае. Мое личное мнение: пока военные действия не остановятся, будет очень сложно что-то изменить», — сказал Чеферин в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в Лиссабоне 5 апреля конгресса УЕФА.

На прошедшем в Лиссабоне конгрессе 55-летний словенец Александер Чеферин был в третий раз подряд был переизбран на пост президента организации ещё на четыре года.

В конце февраля 2022 года УЕФА совместно с Международной Федерацией Футбола (ФИФА) приняло решение отстранить российские клубы и сборные всех возрастов от международных соревнований «до дальнейшего уведомления». Конце прошлого года неоднократно обсуждалось решение о возможном переходе российского футбола в Азию.