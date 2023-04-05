Чеферин исключил возвращение России в УЕФА до завершения спецоперации
Президент УЕФА Чеферин исключил возвращение российских команд в еврокубки до завершения СВО
Ньон, Швейцария, 5 апреля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Президент Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает, что до конца специальной военной операции будет сложно что-либо решить о возможном допуске российских клубов и сборных до международных соревнований и турниров.
«Это решение за исполнительным комитетом (УЕФА) в любом случае. Мое личное мнение: пока военные действия не остановятся, будет очень сложно что-то изменить», — сказал Чеферин в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в Лиссабоне 5 апреля конгресса УЕФА.
На прошедшем в Лиссабоне конгрессе 55-летний словенец Александер Чеферин был в третий раз подряд был переизбран на пост президента организации ещё на четыре года.
В конце февраля 2022 года УЕФА совместно с Международной Федерацией Футбола (ФИФА) приняло решение отстранить российские клубы и сборные всех возрастов от международных соревнований «до дальнейшего уведомления». Конце прошлого года неоднократно обсуждалось решение о возможном переходе российского футбола в Азию.