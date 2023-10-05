Москва, 5 октября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для группировок в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил 5 октября на совещании с командующими группировками войск.

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу

«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки», — сказал Шойгу.

Он отметил, что на сегодняшний день есть девять резервных полков, их готовят и пополняют.

В ходе совещания министр также обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва. Шойгу посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа, где проходит подготовка контрактников и добровольцев.

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В штабе Объединенной группировки войск министр обороны заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке в зоне СВО. В совещании также участвовал начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле глава Минобороны России заявил, что в рамках увеличения численности Вооружённых сил формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус. Он отметил, что одновременно с этим ведётся плановая поставка вооружения и подготовка военнослужащих.

В конце июня Шойгу доложил президенту Путину о пяти резервных полках, сформированных более чем на 60% и по технике, и по личному составу. Он пояснил, что для формирования соединений поставили 3786 единиц техники.