Москва, 3 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В рамках увеличения численности Вооружённых сил РФ формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус. Об этом 3 июля сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Известия/Александр Полегенько

«В соответствии с указом президента по увеличению штатной численности Вооружённых сил формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус», — сказал Шойгу.

Он отметил, что одновременно с этим ведётся плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, а также подготовка военнослужащих и слаживание подразделений.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, что ВС РФ завершат формирование резервной армии и армейского корпуса к концу июня. Он отметил, что пять полков сформированы уже более чем на 60% и по технике, и по личному составу. По его словам, для формирования соединений уже поставлено 3786 единиц техники.

В декабре 2022 года на расширенном заседании коллегии Минобороны Шойгу заявил, что из-за расширения НАТО в России необходимо создать новые стратегические территориальные объединения ВС РФ — Московский и Ленинградский военные округа.