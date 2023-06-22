Москва, 22 июня, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ завершат формирование резервной армии и армейского корпуса к концу июня. Об этом 22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Известия/Александр Полегенько

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков — в первую и двадцатую танковые армии. Там идёт всё планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии. И в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса», — сказал Шойгу.

Он добавил, что пять полков сформированы уже более чем на 60% и по технике, и по личному составу. По его словам, для формирования соединений уже поставлено 3786 единиц техники.

Также глава Минобороны отметил, что в среднем за сутки на службу по контракту в Вооружённые силы РФ поступает 1336 человек. «Фактически мы получаем каждые сутки полк», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу заявил, что в России идёт активное формирование резервов, уже набрано 114 тысяч военнослужащих по контракту и 52 тысячи добровольцев. Он подчеркнул, что Минобороны не видит необходимости в новых добровольцах. Он рассказал, что добровольцы проходят подготовку на восьми полигонах, ими занимаются свыше 600 инструкторов.