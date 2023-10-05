Париж, 5 октября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. План западных государств по финансовой поддержке Украины — это безумие, самоубийство и уничтожение. Об этом 5 октября написал французский политик Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Безумие! Согласно исследованию Financial Times, Украина получит 186 миллиардов евро после вступления в ЕС. Это означает, что Франция тут же выплатит 37 миллиардов. Безумие, самоубийство и уничтожение, устроенное Вашингтоном при участии [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен], [президента Франции Эммануэля] Макрона и компании», — отметил он.

Филиппо призвал остановить такие действия, а также остановить главу киевского режима Владимира Зеленского, пока он своими поступками не привёл мир к глобальной катастрофе.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября газета Financial Times написала, что вступление Украины в ЕС дорого обойдётся странам — членам, так как в этом случае Киев за семь лет может получить €186 млрд. Эти средства могут быть выплачены Украине при таком развитии ситуации в рамках Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза и из его фонда сплочения. В этом случае сельскохозяйственные субсидии другим членам ЕС уменьшатся примерно на 20%, а Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта лишатся субсидий из фонда сплочения сообщества.

Ранее в этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления главы Евросовета Шарля Мишеля о возможности вступления Украины в ЕС до 2030 года. Зампред Совбеза отметил, что это говорит о том, что в Брюсселе ещё верят, что киевский режим просуществует до этого времени.