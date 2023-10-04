Москва, 4 октября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В Евросоюзе, планируя принять Украину к 2030 году, ещё верят, что нынешнее государство просуществует до этого времени. Об этом 4 октября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», — написал он в Telegram-канале.

Зампред Совбеза напомнил, что впервые в истории США спикера палаты представителей Конгресса отправили в отставку. Как отметил Медведев, это произошло именно из-за любви политика к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию Украины.

Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило в октябре, что ЕС в скором времени начнёт официальные переговоры с Украиной по поводу вступления страны в союз. В материале говорилось, что при удачном раскладе о готовности принять Украину в Европейский союз могут объявить до конца 2023 года.

Позже газета Financial Times подсчитала, во сколько Евросоюзу обойдётся вступление Киева в блок. В статье отмечалось, что Украина, если станет членом ЕС, сможет получить €186 млрд за семь лет.

В октябре по прибытии на неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила обещание Евросоюза принять Украину в сообщество и добавила, что скоро Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 1 октября, что перед вступлением в Евросоюз Украину ждёт «трудный бой».