Лондон, 4 октября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Вступление Украины в Европейский союз дорого обойдётся государствам объединения. Украина, если станет членом Евросоюза, сможет получить €186 млрд за семь лет. Такие цифры содержатся в документе секретариата Совета ЕС, сообщила газета Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в рамках Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза Украине отойдёт €96,5 млрд. Ещё €61 млрд страна получит из фонда сплочения ЕС с целью сокращения экономических и социальных различий и содействия устойчивому развитию.

При этом, по оценкам исследования, в этом случае сельскохозяйственные субсидии другим членам ЕС сократятся примерно на 20%, а субсидий из фонда сплочения Евросоюза лишатся Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта. Кроме того, такой шаг приведет к ситуации, в которой некоторые страны союза будут вкладывать в общий бюджет больше денег, чем они оттуда получают.

«Расширение ЕС может обернуться значительным увеличением бюджетных взносов от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды», ― указано в документе.

Кроме того, принятие в Евросоюз Албании, Турции, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Молдавии, Боснии и Герцеговины, которые сейчас являются кандидатами на вступление, обойдётся ЕС в €256,8 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, источники издание Politico заявили, что Европейский союз в скором времени начнёт официальные переговоры с Украиной по поводу вступления страны в союз. При этом, по данным собеседников издания, официальное объявление ожидается уже в декабре.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны начаться уже этой осенью или в начале следующего года. Эти вопросы обсуждались 2 октября на прошедшем в Киеве заседании МИД стран ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что перед вступлением в Евросоюз Украину ждёт «трудный бой». При этом он заверил Киев в поддержке в конфликте и членстве в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на необходимость ответить на «очень трудные вопросы», прежде чем ЕС начнёт переговоры о вступлении Украины в сообщество. В частности, он отметил, что пока неизвестно, какая территория будет у Украины по завершении конфликта, поскольку спецоперация России всё еще продолжается.