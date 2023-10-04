Москва, 4 октября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) допустила российских юниоров до участия в чемпионатах мира. Федерация последовала примеру Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), также позволившего российским игрокам в возрасте до 17 лет участвовать в турнирах.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Совет ФИФА утвердил распространение решения на чемпионат мира по футболу среди юношей до 17 лет и чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет, для которого соревнования УЕФА служат квалификационным путём», — сообщила пресс-служба федерации.

Фактически, решение сняло ограничения с принимающих участие в этих первенствах российских команд. Но в то же время их допустят под названием «Российский футбольный союз», без флага и гимна. Для участия в юношеском чемпионате мира команда должна занять первые позиции на первенстве Европы в предшествующий турниру год.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября исполком УЕФА решил допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона, однако предполагается, что они будут проводить игры без флага, гимна и национальной символики.

После этого футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвырешили бойкотировать матчи с участием россиян, и первому вице-президенту УЕФА Карлу-Эрику Нильссону пришлось извиняться за предложение допустить юношеские сборные России.

Как отметил в беседе с ИА Регнум глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв, его принудили к этому объявившие бойкот страны. Извинения противоречат европейским понятиям о свободе, отметил он