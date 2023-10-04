Москва, 4 октября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Россия требует немедленного запуска арбитражного процесса в ООН в отношении США, которые в очередной раз не выдали вовремя визы российской делегации для участия во встрече «ядерной пятёрки», заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН. Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран «ядерной пятерки», организуемой Россией в качестве координатора на полях первого комитета», — сказал Воронцов.

Он указал, что Москва рассматривает действия США, как ведущие срыву указанной встречи и как попытку подорвать российское председательство в данном формате.

Ранее в этот день стало известно, что США фактически не пустили Россию на встречу «ядерной пятёрки», не выдав визы российским дипломатам. Позднее замглавы МИД Сергея Рябков сообщил, что визы всё же были получены, но из-за проволочек, созданных американской стороной, теперь непонятно, когда состоится встреча «пятерки».

Консультации «ядерной пятерки» должны пройти в рамках заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. В них примут участие представители России, США, Великобритании, Франции и Китая.

Инцидент с невыдачей и задержкой при выдачи американских виз российскими делегациям не единичный. Так, 23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российским журналистам из состава делегации министра иностранных дел России Сергея Лаврова не выдали визы на мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

В сентябре Вашингтон дал отправляющимся на ГА ООН российским журналистам транзитные визы. Лавров тогда пошутил, что получившие визы типа C2 сотрудники СМИ ограничены в передвижении и не могут отдаляться от площади Колумба на углу Центрального парка более чем на 40 км.

При этом министр призвал генсека ООН Антонио Гутерриша начать процедуру арбитража против США из-за невыдачи виз. Министр обратил внимание на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Согласно этому документу, США не могут отказывать в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии.

Политолог Евгения Войко в беседе с ИА Регнум указала, что США очевидно злоупотребляют своим положением принимающей штаб-квартиру ООН стороны, но сделают всё, чтобы не дать ход делу в случае начала арбитража. По её мнению, шансов на проведение процедуры арбитража с позитивным продолжением для России немного. И дело здесь в том числе в авторитете и возможностях Гутерриша.