Москва, 4 октября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. На купянском направлении российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщили 4 октября в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«В районах населённых пунктов Купянск и Липцы Харьковской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны», — сообщили в Минобороны.

В районе села Шийковка в Харьковской области российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Российские военные нанесли удары по дислокациям ВСУ в Харьковской области в районе сёл Синьковка и Берестовое, в ЛНР — в районе сёл Стельмаховка и Артёмовка.

«Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, танк, два автомобиля», — сообщили в ведомстве.

На краснолиманском направлении российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ — штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе села Ямполовка в ДНР и в районе Серебрянского лесничества.

«[На краснолиманском направлении] уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что, по его данным, ВСУ пытаются вокруг Купянска сформировать сплошную линию обороны. Работы по укреплению фортификационных сооружений идут в районах Синьковки и сёл Петропавловка и Подолы. На этом участке ВСУ окончательно переходят к обороне.

Нет успехов у ВСУ и на краснолиманском направлении, отметил Марочко. Украинские военные прикладывают все силы, чтобы спасти своё положение и сдержать продвижение российских войск. О продвижении ВС России на краснолиманском направлении сообщил 4 октября глава ДНР Денис Пушилин.