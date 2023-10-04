Донецк, 4 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Российская армия за прошедшие сутки расширила серую зону на краснолиманском направлении. Об этом 4 октября рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА Регнум

Глава региона подчеркнул, что в зоне боевого соприкосновения в ДНР Вооружённые силы России полностью контролируют ситуацию.

«Противник готовится к каким-то активным действиям, но если брать северное направление, краснолиманское направление, то за последние сутки нашими подразделениями была расширена серая зона. Незначительно, но тем не менее это всё же продвижение вперёд», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября в Минобороны рассказали, что за сутки украинские войска потеряли на краснолиманском и купянском направлениях в зоне СВО 125 человек личного состава. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились САУ «Акация», орудия Д-20 и гаубицы Д-30.

Ранее в этот же день военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали привлекать полицейских для участия в штурмовых действиях на краснолиманском направлении. Эксперт уточнил, что сотрудников украинского МВД недостаточно экипировали для боевых условий.