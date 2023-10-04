Луганск, 4 октября, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Украинская армия пытается создать сплошную линию обороны вокруг города Купянска в Харьковской области, сообщил 4 октября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что в районах сёл Петропавловка, Подолы и Синьковка ВСУ ведут инженерные работы, возводя новые и укрепляя уже имеющиеся фортификационные сооружения.

«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — сообщил Марочко.

Эксперт высказал предположение, что ВСУ постепенно переходят к оборонительной тактике на этом участке и к позиционному ведению боевых действий.

Накануне, 3 октября, в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили промышленный объект в Харькове, на котором производили ремонт бронетехники ВСУ.

За сутки 2 октября украинская армия потеряла на купянском направлении 60 военных. Российские войска нанесли удары по дислокациям ВСУ в Харьковской области в районах Синьковки, сёл Загоруйковка и Берестовое и села Новолюбовки в ЛНР.