Луганск, 4 октября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Украинская армия на краснолиманском направлении предприняла попытки переломить ситуацию, но потерпела поражение, сообщил 4 октября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Порядка десяти серьёзных атак ВСУ попытались провести на сватовско-кременском участке за последние несколько суток.

«Характер действий противника говорит о том, что украинские боевики прикладывают максимум усилий для ослабления наших подразделений и пытаются переломить пагубную для них тенденцию продвижения наших войск», — сообщил эксперт.

Он уточнил, что украинская армия, пытаясь улучшить своё положение, перебрасывает в район Серебрянского лесничества, а также в район посёлка Терны и села Торское дополнительные силы.

Здесь украинские военные задействуют резервы личного состава, оружия и техники, планировавшиеся ранее для использования на других направлениях.

Глава ДНР Денис Пушилин 4 октября сообщил, что российские военные краснолиманском направлении расширили серую зону, есть продвижение вперёд.

В Минобороны 3 октября сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на краснолиманском направлении 65 военных. Украинская армия безуспешно пыталась атаковать российские позиции в районах сел Григоровски и Торского в ДНР.