Киев, 2 октября, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Перед вступлением в Евросоюз Украину ждёт «трудный бой», заявил 1 октября в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Глава евродипломатии заверил Украину в поддержке в конфликте и членстве в ЕС.

«Первое — это ужасный бой, второе — это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но всё равно это будет трудно, и вы должны сделать всё, чтобы заставить украинское общество работать для этого», — сказал он, выступая перед сотрудниками миссии сообщества.

Боррель обратил внимание на серьёзность данного обещания. При этом вступление Украины в ЕС произойдет ни завтра, ни послезавтра, но в Европе хотят этого как можно раньше. Для Украины членство в ЕС будет самой лучшей гарантией безопасности.

Он добавил, что Украина всегда балансировала между двух империй, а теперь склоняется к европейским ценностям.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico заявил и несогласии украинских властей на альтернативы полноправному членству в ЕС, которые рассматриваются Западом.

Киев не устроит медленный вариант вступления, сказал он. Премьер подчеркнул, что Украина хочет полноправного членства. В течение двух лет страна будет полностью готова к вступлению в Евросоюз, уверен политик.

Согласие Киева на начало переговоров с Москвой не станет поводом для ускорения или упрощения процедуры вступления Украины в Евросоюз. Организация не будет пропускать какие-либо этапы в этом процессе, подчеркнул 18 сентября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он напомнил, что для вступления в ЕС страна должна изменить свою инфраструктуру, свои правила, а это долгий процесс.