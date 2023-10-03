Киев, 3 октября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Европейский союз в скором времени начнёт официальные переговоры с Украиной по поводу вступления страны в союз. Об этом во вторник, 3 октября, сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Brussels.be Флаг Евросоюза около Штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе

«Европейский союз готовится начать переговоры с Украиной о её будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре», — говорится в материале.

Отмечается, что в случае удачного проведения переговоров о готовности принять Украину в Европейский союз может быть объявлено до конца этого года.

В понедельник глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны начаться уже этой осенью или в начале следующего года. Как сообщило агентство ЧТК, на прошедшем 2 октября в Киеве заседании МИД стран ЕС обсуждались подобные вопросы.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico заявил, что Киев согласен только на полноправное членство в Евросоюзе и не примет каких-либо альтернатив. По информации источника, Франция и Германия рассматривают альтернативный полноправному членству вариант, который мог бы стать основой для постепенной интеграции Украины в Евросоюз.