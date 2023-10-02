Брюссель, 2 октября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Своим мнением она поделилась 2 октября на выездном заседании глав МИД стран — участниц сообщества, её выступление транслировали на сайте Еврокомиссии.

dpa/picture-alliance/ТАСС Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

По утверждению главы немецкого МИД, будущее Украины находится в Евросоюзе, который она считает «сообществом свободы».

«И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — сказала Бербок.

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Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Бербок заявила, что, по её мнению, будущее Украины связано и с ЕС, и с НАТО, однако вначале Киеву необходимо закончить конфликт. Она отметила, что у Киева есть статус кандидата на вступление в Евросоюз и теперь главное, когда это произойдёт.

При этом дипломат усомнилась, что Украину возьмут в ЕС к 2030 году. Киев подал официальный запрос на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022 года и через четыре месяца получил статус кандидата в члены сообщества.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда 22 сентября заявил, что одним из главных условий вступления Украины в ЕС является ликвидация коррупции. По его мнению, киевским властям необходимо также сделать прозрачной свою деятельность и происходящие в экономике процессы, а также ввести климатическое регулирование.