Москва, 3 октября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Многомиллиардные штрафы для предприятий негативно сказываются на экономике российских регионов. Контрольно-надзорным органам стоит прекратить подобную практику. Об этом 3 октября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эту проблему на слушаниях в Совфеде по проекту российского бюджета на предстоящие три года поднял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что в некоторых муниципалитетах региона штрафы для предприятий в пять раз превышают возможности местных бюджетов.

Матвиенко добавила, что после моратория на проверки в отношении бизнеса контрольно-надзорные органы «с двойным упорством» занялись муниципальными властями. Она привела в пример случай в Туве, где Росприроднадзор наложил на предприятие штраф в 18 млрд рублей.

«Ну у кого-нибудь в голове вообще есть что-нибудь, кроме трухи? Ну как это может быть», — возмутилась спикер Совфеда.

Она пояснила, что из-за такого штрафа предприятие закрывается, останавливается, начинается безработица. Спикер полагает, что в случае нарушений нужно составлять дорожную карту по разрешению ситуации. По её словам, такие вопросы нужно решать грамотно, а не «устраивать цирк».

Как сообщало ИА Регнум, мораторий на проверки бизнеса ввели сначала на фоне пандемии коронавируса, а потом продлили на фоне антироссийских санкций.

В конце декабря 2022 года правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год. Исключение составили те сферы, которые связаны с санитарно-биологической безопасностью, санитарно-эпидемиологической безопасностью.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет плановые проверки бизнеса затронут только объекты высокого и чрезвычайно высокого риска. Кроме того, добавил глава правительства, в образовательных учреждениях из высокорисковой группы вместо плановых проверок могут проводиться профилактические визиты. Если в ходе этих мероприятий выявят нарушения, могут выноситься предписания об их устранении.