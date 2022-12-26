Москва, 26 декабря, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Правительство России подготовило постановление о продлении моратория на проверки бизнеса на 2023 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Сборщики налогов (фрагмент)

«Сейчас на 2023 год правительство подготовило решение о том, что мораторий на проверки будет продлен, за исключением тех сфер, которые связаны с санитарно-биологической безопасностью, санитарно-эпидемиологической безопасностью, допустим, предоставления услуг для детей, эти все вещи сохранятся. Но общий фон, — что мы в меньшей степени пытаемся сэкономить ресурсы для бизнеса, чтобы они направлялись на развитие», — заявил Топилин.

Он обратил внимание на то, что инструменты для проверки бизнеса существуют.

«Запрет на проверки бизнеса… Можно говорить о том, что это каким-то образом влечет нарушения различных прав. Но мне кажется, есть большое количество инструментов, есть обращения граждан, есть обращения тех же контрагентов по бизнесу, которые пресекаются, на которые идет определенная реакция. Ничего страшного в отношении не происходит — и слава богу», — сказал Топилин на пресс-конференции в Москве.

Мораторий на проверки бизнеса был введен сначала на фоне пандемии коронавируса, а потом продлен на фоне антироссийских санкций.