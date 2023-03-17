Москва, 17 марта, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Плановые проверки бизнеса в течение ближайших восьми лет будут проводить лишь на объектах высокого риска. Об этом 17 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства страны.

ИА REGNUM Россия

Он пояснил, что правительство России снижает административную нагрузку на бизнес по поручению президента России Владимира Путина.

«В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска», — заявил Мишустин, добавив, что уже подписано соответствующее постановление.

Он уточнил, что в учреждениях образования, которые входят в высокорисковую группу, в этот период могут проводить профилактические визиты вместо плановых проверок. Если в ходе таких мероприятий будут выявлены нарушения, то специалисты могут выносить предписания об их устранении.

Премьер пояснил, что такое решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности. Это позволит сохранить тренд на улучшение делового климата в России, уточнил Мишустин.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку обеспечить внесение в законодательство изменений, которые необходимы для запуска программы долгосрочных сбережений.