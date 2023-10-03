Ереван, 3 октября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщили местные СМИ. Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» не голосовали и покинули заседание.

Zuma/TASS

«За» проголосовали 60 депутатов — все от правящей партии «Гражданский договор», «против» — 22.

Своим решением парламент Армении также принял заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС.

Армянская оппозиция выступала против ратификации. Во фракции «Армения» заявили, что считают процедуру антиконституционной и полагали, что она не может быть предметом обсуждений на данном этапе.

Премьер Армении Никол Пашинян при этом указал, что якобы именно так Ереван намерен привлечь Азербайджан к ответственности за действия, противоречащие, по мнению Армении, международному праву. Актуальность ратификации связана с ситуацией на границе с Азербайджаном, сказал политик.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, не ратифицированный ни Россией, ни США, ни Китаем, ни ещё несколькими десятками стран мира. Власти США после принятия судом нескольких решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.

МИД России отмечал, что ратификация Римского статуса негативно отразится на российско-армянских отношениях, так как МУС в марте выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлил, что решения МУС являются юридически ничтожными, Россия не признаёт его юрисдикцию. Однако страны, которые признают МУС, обязаны следовать его решениям.

При этом глава профильной комиссии по государственно-правовым вопросами Армении Владимир Варданян заявлял, что 98-я статья Римского статута позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям после ратификации документа. В частности, он сослался на американскую практику заключения на основании этой статьи двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции суда.

Армения предложила России также подписать двустороннее соглашение.

В свою очередь Песков, комментируя предложение, назвал чрезвычайно враждебным по отношению к России решение Армении о ратификации Римского статута, а также сообщил, что не располагает деталями о предложенном Ереваном двухстороннем соглашении.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев назвал идею Еревана противоречивой и нелогичной, как в анекдоте: «Господи, пусть везде будет суббота, а здесь — среда».