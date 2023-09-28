Москва, 28 сентября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Предложение Армении к России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС) выглядит противоречивым и нелогичным, как в анекдоте: «Господи, пусть везде будет суббота, а здесь — среда». Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

Ранее Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда. Таким образом, по мнению армянского руководства, страна пытается развеять опасения Москвы. По словам представителя Армении, даже если Россия не захочет подписать данное соглашение, разговор о возможном аресте президента РФ в случае его визита в Ереван является неразумным.

«Поведение армянских властей можно прокомментировать известным анекдотом… То есть соглашение, о котором они говорят, явно будет противоречить тому, что они ратифицируют», — отметил Силаев.

По его мнению, Ереван действует нелогично, потому что с одной стороны соглашается ратифицировать Римский статут МУС, что предполагает содействие государства в любых постановлениях Международного суда. А ранее МУС выдал ордеры на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года числились в составе Украины. Но с другой стороны власти Армении говорят, что не будут соблюдать требование МУС в отношении президента России.

«Понятно, что там они пытаются или делают вид, что не хотят испортить отношения с Россией. Но в итоге всё как в анекдоте», — прокомментировал Силаев.

Также не смог объяснить с правовой точки зрения предложение Еревана и юрист по международному праву Дмитрий Лабин. По его мнению, крайне сложно представить, как юридически можно оформить подобное соглашение.

«Это предложение выглядит несколько нетривиально или даже экзотично. Договорные обязательства, которыми Армения будет связана с МУС после принятия Римского статута, должны исполняться Ереваном в полном объёме. То есть если суверенное государство взяло на себя обязательства по договору, то, значит, оно должно исполнять их добросовестно. И Римский статут как международный многосторонний договор не предусматривает возможности для одного из государств, которые взяли на себя обязательства МУС, в договоре с другим государством, не взявшим на себя подобные обязательства, допускать, что какие-то требования будут действовать иначе», — рассказал Лабин.

Он подчеркнул, что в международном праве договор является основным инструментом, который закрепляет и диктует обязанности сторон. И когда Армения ратифицирует Римский статут — документ, на котором основывается работа Международного уголовного суда, то уже не имеет права отступать от него. Лабин отметил, что было бы любопытно увидеть вариант соглашения, которое предлагает Ереван, чтобы проработать его положения с юридической точки зрения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Еревана, отметил, что в Армении прекрасно знают, что Россия не является участницей договора о Римском статуте МУС. Он обратил внимание, что также в Армении прекрасно знают и то, что на основании этого статута принято «трудно укладывающееся решение» МУС. А потому намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту Москва не приветствует.

1 сентября правительство Армении направило решение о ратификации Римского статута в парламент. Ратификация означает, что республика будет обязана выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу Гааги. Премьер-министр Никол Пашинян объяснил такой шаг напряжённой ситуацией на границе.

Римский статут, лежащий в основе работы МУС, не ратифицировали многие страны, включая Россию, США, Китай, Индию. Власти США после принятия судом нескольких решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.