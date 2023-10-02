Москва, 2 октября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц своими действиями вгоняет немецкую химическую промышленность в банкротство. Об этом 2 октября написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц

Как отметила дипломат, на сегодня целая отрасль экономики ФРГ — химическая промышленность, которой всегда была славна страна — находится на грани разорения.

Захарова уточнила, что в этом сегменте немецкой экономики наблюдается серьёзный спад и, по мнению ряда экспертов, стагнация и кризис в нём почти необратимы.

Она уточнила, что ранее Шольц встретился с представителями германской химической промышленности, однако, по данным всех СМИ, после этого мероприятия все предприниматели были разочарованы.

«У Германии есть деньги на то, чтобы поставлять снаряды киевским боевикам, но нет ни единого евроцента, чтобы помочь собственной экономике. Немецкий канцлер своими руками вгоняет химическую промышленность страны в банкротство, что потенциально приведёт к тысячам новых безработных и полновесной рецессии», — написала официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее историк Тарик Сирил Амар написал, что плата ФРГ за её антироссийскую политику может оказаться слишком тяжёлой и в сфере политики, и в сфере экономики. По его мнению, Германия уже пожертвовала своими жизненно важными интересами. Историк уточнил, что его также беспокоит слишком большая потеря суверенитета, а также последствия рецессии и спада в экономике.

Немецкое издание Der Spiegel 21 сентября сообщило, что Берлин не просто не отказался от российской нефти, но и закупает её в солидном количестве через Индию. По информации издания, в текущем году эти поставки увеличились в 12 раз.