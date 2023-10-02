Вашингтон, 2 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Плата Германии на её антироссийскую политику может оказаться слишком тяжёлой как в политике, так и в экономике. Об этом заявил историк Тарик Сирил Амар в своём материале для Newsweek.

ТАСС/rg Glovny via ZUMA Wire

Он напомнил, что западные страны рассчитывали разорить Россию санкциями, но у них ничего не получилось: оказалось, что российская экономика не только не развалилась, но и укрепилась.

Германия, следуя в фарватере США, рискует потерять очень многое. Уже сейчас страна пожертвовала своими жизненно важными интересами.

«Во-вторых, вызывает сильное беспокойство слишком большая потеря суверенитета. А в-третьих, последствия рецессии и экономического спада также тревожат», — сообщил Амар.

Президент России Владимир Путин 28 сентября заявил, что санкционное и политическое давление, организованное западными странами, придало импульс развитию внутрироссийского производства. Перед Россией открылись новые возможности.

По данным германского издания Der Spiegel, Берлин не просто не отказался от российской нефти, но и приобретает её в солидном количестве через Индию. Только за этот год поставки увеличились в 12 раз.