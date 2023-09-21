Берлин, 21 сентября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Германия продолжает покупать большие объёмы российской нефти, но делает это через Индию, в 2023 году поставки выросли в 12 раз, сообщил 21 сентября журнал Der Spiegel, ссылаясь на данные федерального статистического управления ФРГ.

Hervé Cozanet

По информации ведомства, за 7 месяцев 2022 года Германия закупила у Индии нефтепродукты на €37 млн, а за тот же период в этом году — на €451 млн.

«В то время как ЕС запретил импорт российской сырой нефти по морю, ввёл эмбарго на российское дизельное топливо и российский бензин, а Германия прекратила прямой импорт нефти из России, Индия закупает у России ещё больше нефти, чем когда-либо», — говорится в статье.

Новостной портал Business Insider сообщил, что Россия получает всё больше доходов от продажи нефти. По данным издания, в августе за экспорт российского «чёрного золота» выручили $17,1 млрд, что на $1,8 млрд больше, чем в июле. Это связано с ростом цен на нефть. Марка WTI с конца июня подорожала на 26%, а Urals — на 33%.

При этом премьер-министр России Михаил Мишустин 8 сентября сообщил о росте в том числе ненефтегазовых доходов, которые по итогам августа составили ₽1,82 трлн. С III квартала начался стабильный рост российской экономики, за семь месяцев этот показатель достиг 2%.