Москва, 2 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Российская сторона хотела бы видеть больше опытных политиков в Словакии. Об этом 2 октября, комментируя выборы в этой стране, в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Европе целый ряд политиков именуют «пророссийскими».

«По сути, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, его сразу пытаются окрестить пророссийским. Но это абсурд», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»), набравшая 22,94% голосов, займёт 42 из 150 кресел в парламенте. На втором месте — либеральное движение «Прогрессивная Словакия» с результатом 17,96% голосов.

Для формирования правительства будет необходимо создание коалиции нескольких партий, при этом президент Словакии Зузана Чапутова ранее пообещала, что поручит формирование нового правительства «победителю выборов».

Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова считает, что выборы в парламент Словакии проходили в условиях беспрецедентной дезинформации в отношении партии Progresivne Slovensko (PS). В подтверждение этого она обратилась к данным различных опросов.

Лидер чешской оппозиции, председатель центристского движения «Акция недовольных граждан» и бывший премьер Андрей Бабиш поздравил главу партии Smer Роберта Фицо с победой на парламентских выборах и выразил пожелание, чтобы новое правительство Словакии твёрдо защищало в Европе интересы своих сограждан.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что победа пророссийской партии Smer на парламентских выборах в Словакии — это тревожный сигнал для противников России в Евросоюзе. Он отметил, что политическое объединение победило вопреки стараниями Вашингтона и Брюсселя.