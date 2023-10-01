Москва, 1 октября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Победа пророссийской партии Smer на парламентских выборах в Словакии — это тревожный сигнал для противников России в Евросоюзе. Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал 1 октября в своём Telegram-канале.

ТАСС/Tomas Tkacik/SOPA Images via ZUMA Press Лицо лидера партии Smer Роберта Фицо

Он отметил, что оппозиционная социально-демократическая партия, которой руководит бывший премьер Роберт Фицо, победила вопреки стараниями Вашингтона и Брюсселя. Либералы заняли второе место с серьёзным отставанием. Всё зависит от того, сможет ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией.

«Но первое место его партии, выступающей против политики ЕС в отношении Украины и России, — весьма тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе», — заявил Пушков.

Он напомнил, что Фицо известен резкой критикой киевского режима, он выступает против антироссийских санкций и снабжения ВСУ оружием. Экс-премьер пообещал «не дать Украине ни одного патрона» в случае победы его партии.

Как сообщало ИА Регнум, пророссийская партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия») набрала 22,94% голосов по итогам выборов в парламент, которые прошли 30 сентября. Она займёт 42 из 75 кресел в парламенте. На втором месте — либеральное движение «Прогрессивная Словакия» с результатом 17,96% голосов.

В недавнем интервью Фицо призвал вместо накачивания Украины оружием начать мирные переговоры с Россией. Он также выступает за отмену антироссийских санкций, от которых пострадала в том числе словацкая экономика.