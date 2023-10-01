Прага, 1 октября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Лидер чешской оппозиции, председатель центристского движения «Акция недовольных граждан» и бывший премьер Андрей Бабиш поздравил главу партии Smer Роберта Фицо с победой на парламентских выборах в Словакии, он выразил пожелание, чтобы новое правительство Словакии твердо защищало в Европе интересы своих сограждан. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Mateusz Wlodarczyk\Zuma\TASS Роберт Фицо

«Поздравляю Роберта Фицо с победой на выборах!» — написал он, также поздравив Петера Пеллегрини. Возглавляемая им партия Hlas заняла третье место с результатом 14,7% голосов.

Бабиш пожелал всей Словакии, чтобы у страны было правительство, которое будет работать ради лучшей жизни людей, а в Европе будет твердо защищать интересы всех словацких граждан.

Как передавало ИА Регнум, пророссийская партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»), которую возглавляет бывший премьер-министр Роберт Фицо, победила на выборах в Национальный совет (однопалатный парламент) Словакии по итогам обработки данных с 99,9% участков. За Smer отдали голоса 22,94% избирателей — 681 тыс. человек. На втором месте — либеральное движение «Прогрессивная Словакия» с результатом 17,96% (533 тыс. голосов), на третьем — партия «Голос — социальная демократия» другого бывшего премьера Петера Пеллегрини, набравшая 14,7% (436 тыс. голосов).

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что победа пророссийской партии Smer на парламентских выборах в Словакии — это тревожный сигнал для противников России в Евросоюзе. Он отметил, что оппозиционная социально-демократическая партия победила вопреки стараниям Вашингтона и Брюсселя. Либералы заняли второе место с серьёзным отставанием. Всё зависит от того, сможет ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией.