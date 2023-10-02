Братислава, 2 октября, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова считает, что выборы в парламент Словакии проходили в условиях «беспрецедентной дезинформации».

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в Словакии

Юрова заявила журналистам, что Еврокомиссия с уважением относится к результатам голосования, но, по её мнению, занявшая второе место партия Progresivne Slovensko (PS) столкнулась с беспрецедентной дезинформационной расправой. В подтверждение этого она обратилась к данным различных опросов.

«Мы наблюдали высокий уровень наполнения словацкого информационного пространства материалами ультраправых и иных источников», — сказала Вера Юрова в одной из ТВ-программ.

Кроме того, накануне выборов в Словакии распространялся видеоролик якобы с участием лидера PS и замглавы Европарламента Михала Шимечки, который в действительности был кем-то создан с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА Регнум, партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия») набрала 22,94% голосов по итогам выборов в парламент, которые прошли 30 сентября. Она займёт 42 из 150 кресел в парламенте. На втором месте — либеральное движение «Прогрессивная Словакия» с результатом 17,96% голосов.

Победа пророссийской партии Smer в Словакии — это тревожный сигнал для противников России в Евросоюзе. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

У Словакии и её жителей имеются более важные проблемы, чем Украина, заявил 1 октября председатель победившей на парламентских выборах в Словакии партии «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберт Фицо.