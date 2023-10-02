Выборы в Словакии прошли при беспрецедентной дезинформации — ЕК
В Еврокомиссии заявили о беспрецедентной дезинформации в ходе выборов в Словакии
Братислава, 2 октября, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова считает, что выборы в парламент Словакии проходили в условиях «беспрецедентной дезинформации».
Юрова заявила журналистам, что Еврокомиссия с уважением относится к результатам голосования, но, по её мнению, занявшая второе место партия Progresivne Slovensko (PS) столкнулась с беспрецедентной дезинформационной расправой. В подтверждение этого она обратилась к данным различных опросов.
«Мы наблюдали высокий уровень наполнения словацкого информационного пространства материалами ультраправых и иных источников», — сказала Вера Юрова в одной из ТВ-программ.
Кроме того, накануне выборов в Словакии распространялся видеоролик якобы с участием лидера PS и замглавы Европарламента Михала Шимечки, который в действительности был кем-то создан с помощью искусственного интеллекта.
Как сообщало ИА Регнум, партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия») набрала 22,94% голосов по итогам выборов в парламент, которые прошли 30 сентября. Она займёт 42 из 150 кресел в парламенте. На втором месте — либеральное движение «Прогрессивная Словакия» с результатом 17,96% голосов.
Победа пророссийской партии Smer в Словакии — это тревожный сигнал для противников России в Евросоюзе. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
У Словакии и её жителей имеются более важные проблемы, чем Украина, заявил 1 октября председатель победившей на парламентских выборах в Словакии партии «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберт Фицо.