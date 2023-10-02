Москва, 2 октября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Декан факультета права НИУ Высшей школы экономики Вадим Виноградов напомнил, что выход на пенсию не происходит автоматически — оформлять статус пенсионера необходимо лично и в определённый срок. О тонкостях пенсионных вопросов он рассказал агентству «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Работодатель, социальный или пенсионный фонды по своему желанию и обязанностям не занимаются документами будущего пенсионера.

Виноградов пояснил, что не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста, человеку необходимо лично подать заявление в социальный фонд на оформление документов. Сделать это можно и на сайте, и по почте, в МФЦ и на портале Госуслуг, или через работодателя.

Эксперт добавил, что выплачивать пенсию начнут с момента регистрации заявления, а не просто по достижении возраста.

Как сообщало ИА Регнум, средний размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году может составить 23 405 рублей.

Правительство России внесло в Госдуму проект закона о повышении среднего размера пенсии для работающих пенсионеров до 22 605 рублей, а для неработающих до 23 449 рублей.