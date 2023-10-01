Братислава, 1 октября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. У Словакии и её жителей имеются более важные проблемы, чем Украина, заявил 1 октября председатель победившей на парламентских выборах в Словакии партии «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства Словакии приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине.

«Эти усилия будут прилагаться и на уровне Евросоюза», — сказал Фицо, слова которого передаёт ТАСС.

Парламентарий также отверг продолжение республикой оказания военной помощи Украине. «Мы готовы Украине помогать гуманитарно, помогать в послевоенном восстановлении. Наш взгляд на вооружение Украины вы знаете», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября в Словакии прошли внеочередные парламентские выборы. Первое место с 22,94% голосов заняла партия Smer, второе — либеральная партия «Прогрессивная Словакия» (17,96%). Для формирования правительства будет необходимо создание коалиции нескольких партий, при этом президент Словакии Зузана Чапутова ранее пообещала, что поручит формирование нового правительства «победителю выборов».

Фицо после победы на выборах заявил, что считает военный конфликт на территории Украины «трагедией для всех». Ранее Фицо отмечал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский «начинает надоедать миру».

Ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер отметил, что западные политики и власти ЕС сделают всё, чтобы помешать партии Smer занять большинство мест в правительстве Словакии.