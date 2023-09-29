Москва, 29 сентября, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Кремле провёл встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, входившим в руководство группы «Вагнер», формирования добровольческих подразделений.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Встреча Владимира Путина с Юнус Беком Евкуровым и Андреем Трошевым

В ходе встречи глава государства отметил, что он хотел бы начать именно с беседы с Трошевым.

«Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. В последнюю встречу мы говорили о том, что вы занимаетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — отметил Путин.

Российский лидер напомнил, что Трошев более года принимал участие в боях, знает, какие вопросы нужно решать заблаговременно, чтобы боевая работа шла наилучшим образом.

«Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера», — подчеркнул Путин, отметив, что Трошев поддерживает отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вместе воевал.

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Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи Путин отметил, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников военной спецоперации вне зависимости от их статуса. Российский лидер напомнил, что в России был создан фонд «Защитники Отечества», вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми.

На встрече с избранными главами регионов 28 сентября Путин подчеркнул, что поддержка российских воинов и членов их семей является не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти.

Ранее на заседании президиума Госсовета по рынку труда российский лидер призвал сделать всё, чтобы участники боевых действий чувствовали себя востребованными, могли работать и обеспечивать свои семьи. Родным тех бойцов, кто погиб в зоне СВО, он поручил оказать должное содействие.