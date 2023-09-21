Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал бойцов специальной военной операции героями и призвал делать всё, чтобы они могли работать и обеспечивать семьи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нужно делать всё возможное, чтобы наши герои, а это герои, наши ребята, которые на передовой, чувствовали, что они востребованы, что они могут работать, что они могут обеспечивать свои семьи», — сказал глава государства на заседании президиума Госсовета по рынку труда.

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Путин призвал обеспечить полноценным содействием и членов семей погибших в ходе СВО бойцов. Глава государства призвал глав регионов держать эти вопросы на личном контроле.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент заявил, что страна отдаёт должное стойкости всех бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. По его словам, все военные, вне зависимости от национальности, сражаются за Россию. Путин подчеркнул, что заинтересованность в судьбе Родины и готовность защищать её являются отличительными чертами русского народа.

Позднее, в июле, российский лидер назвал важным включение ветеранов СВО в общественную деятельность. Он подчеркнул важность создания всех условий для этого и отметил, что ветераны СВО участвуют и в реализации значимых социальных, волонтёрских и благотворительных проектов и инициатив.