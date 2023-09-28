Москва, 28 сентября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Главы регионов должны делать всё, чтобы помочь России в период спецоперации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече президента РФ Владимира Путина с главами регионов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы… должны делать всё, чтобы помочь стране в период проведения специальной военной операции. Не только для социальной поддержки наших бойцов и их семей, но и для экономики, для оборонно-промышленного комплекса», — заявил Собянин, добавив, что оказание гуманитарной помощи, поставки продовольствия очень важны и создают платформу для консолидации общества.

Как передавало ИА Регнум, на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов президент РФ Владимир Путин отметил, что у России есть все возможности для решения ещё имеющихся проблем. По его словам, экономика набирает темп, промышленность работает так, как никогда не работала. А в строительстве и сельском хозяйстве рекорды такие, каких не было в СССР.

Российский лидер такое отметил, что в России наступило время новых возможностей для развития региональных экономик, внешнее давление стало мощным стимулом для роста отечественных производств.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что восстановление экономической активности идёт темпами выше, чем прогнозировалось ранее. По данным министерства экономического развития, которые привёл премьер, по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить 2,5%. По словам Мишустина, такая динамика стала возможной благодаря реализации поручений президента, гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России.

В апреле 2022 года помощник президента России Максим Орешкин заявил, что Запад не собирается прекращать экономическую войну против России и продолжит вводить новые ограничения и санкции. Позднее он отметил, что Россия в непростое время пожинает плоды эффективных решений прошлых лет. В их числе бюджетное правило, которое позволило быстро стабилизировать валютный курс и поддержать экономику.