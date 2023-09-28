Москва, 28 сентября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Восстановление экономической активности идёт темпами выше, чем прогнозировалось ранее, заявил 28 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным министерства экономического развития, которые привёл премьер, по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить 2,5%. По словам Мишустина, такая динамика стала возможной благодаря реализации поручений президента, гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России.

«Они позволили нивелировать многие вызовы. Поддержать базовые отрасли промышленности, малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и, конечно, наших граждан», — подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что в российской экономике сейчас происходят большие перемены, однако наиболее сложный период уже позади. «Односторонний разрыв западными партнёрами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но наиболее сложный период пройден», — сказал глава правительства.

Мишустин обратил внимание и на то, что прогнозы, которые предрекали глубокое падение экономики России из-за санкций, не сбылись. Более того, по его словам, никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении валовый внутренний продукт просядет всего на 2%.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год заявил, что экономика страны завершила восстановление после введения Западом антироссийских санкций. Российский лидер отметил, что ВВП РФ вышел на досанкционный уровень 2021 года.

По данным Росстата, экономика России по итогам второго квартала выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель является рекордным за последние полтора года. Более высокий прирост валовый внутренний продукт России показал в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%.

Между тем, согласно исследованию швейцарского Центрального банка, на которое ссылается норвежское онлайн-издание ABC Nyheter, экономики пяти европейских стран ощутимо пострадали на фоне проведения российской спецоперации на Украине. В частности, мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии.

По данным аналитиков, с февраля прошлого года Европа, в частности, пережила резкий рост цен на энергоносители, нашествие мигрантов, а также направляла значительные средства на военные расходы. В результате в европейских странах произошёл скачок инфляции и замедление экономического роста. По оценке специалистов, если бы конфликта на Украине не было, то ВВП этих государств могли быть на 0,1–0,7% выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2–0,4% ниже.