Москва, 15 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Запад будет вводить новые санкции против России, и останавливать этот процесс он не собирается. Об этом в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 24» заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Мы видим, что экономическую войну против нас никто не собирается прекращать, это означает, что будут вводиться новые раунды санкций, те или иные банки, те или иные компании могут попасть под ограничения, и, если у них будут доллары, евро, йены или фунты, они могут в любой момент [быть] заморожены», — сказал Орешкин.

Он также ответил на вопрос о возможности отмены ограничений на продажу наличной валюты: «Ну на самом деле надо понимать, что во многом эти ограничения, они защищают наших экономических агентов».

Орешкин подчеркнул, что накопление валют недружественных государств может привести к крайне серьёзным рискам для держателей: «Поэтому здесь ограничения <…> скорее защищают от этих рисков, чем связаны с какими-то другими факторами».