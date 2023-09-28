Москва, 28 сентября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. У России есть все возможности для решения ещё имеющихся проблем, заявил 28 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

По его словам, экономика набирает темп, промышленность работает так, как никогда не работала. А в строительстве и сельском хозяйстве рекорды такие, каких не было в СССР.

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